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Thursday March 9th 2017 01:08 PM
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RADIOSHACK TO CLOSE MORE STORES ACROSS THE COUNTRY

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By on Cape May County, Local News, Middle Township

Radioshack plans to close more stores. The company has filed for bankruptcy again and will closer 200 more stores. They have regional locations, including in Rio Grande. No list of which stores will be impacted has been released at this time. The company has about 1500 remaining stores.

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