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QUINNIPIAC POLL: MURPHY LEADS GUADAGNO BY 20 POINTS

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By on Local News, New Jersey

Another poll, another huge lead for democrat Phil Murphy over republican Kim Guadagno in the gubernatorial race.  Today’s poll from Quinnipiac gives Murphy a 20-point lead over Guadagno in the race for the State’s top elected position.  Guadagno has only 29 percent support from women.

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