QUINNIPIAC POLL: MURPHY LEADS GUADAGNO BY 20 POINTS

Another poll, another huge lead for democrat Phil Murphy over republican Kim Guadagno in the gubernatorial race. Today’s poll from Quinnipiac gives Murphy a 20-point lead over Guadagno in the race for the State’s top elected position. Guadagno has only 29 percent support from women.
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