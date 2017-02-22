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Wednesday February 22nd 2017 07:17 AM
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POWERBALL JACKPOT OVER $400 MILLION FOR TONIGHT

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By on Local News, New Jersey

A huge jackpot is up for grabs tonight in the Powerball drawing.  The estimated top prize for the drawing will be $403 million thanks to no winners picked for over a dozen weeks.  The winning numbers will be selected just before midnight.

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