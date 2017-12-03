POPULAR PARKWAY RAMP TO BE CLOSED MONDAY NIGHT INTO TUESDAY MORNING

The Exit 38 ramp off the southbound Garden State Parkway heading east towards Atlantic City will be closed Monday night. Officials say the ramp will be shut down until Tuesday at 5:00pm during the overnight hours for ongoing improvements. There will be a posted detour.
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