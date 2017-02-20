PLANE CRASHES IN NORTH JERSEY, ONLY PILOT INJURED

A small plane crashed in North Jersey on Sunday morning. The single-engine Piper went down in Bayonne but it didn’t hit any residents in the area. The pilot was injured but his name has not been released. The 56-year-old was listed in stable condition.
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