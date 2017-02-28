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Tuesday February 28th 2017 07:16 AM
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PAY RAISE FOR VINELAND MAYOR, COUNCIL ON AGENDA TONIGHT

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By on Local News, Vineland

The Vineland City Council will consider an ordinance tonight that could result in the salaries of mayor and council being doubled.  The ordinance would raise the salary of Mayor Anthony Fanucci from $30,000 to $60,000 by 2018; it would raise council’s salaries to $10,000 as well.  Tonight’s meeting starts at 6:30pm.

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