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Sunday February 26th 2017 08:54 AM
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OWNER OF MANCO AND MANCO GETS PRISON TIME FOR TAX EVASION

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By on Local News, Ocean City

One of the two owners of Manco and Manco pizza in Ocean City has received a 15 month prison term for tax evasion.  57 year old Charles Bangle received there term before a federal judge for the charges.  His wife, Mary Bangle, received three years probation and was fined $3,000.   The infractions date back to 2011.

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