OWNER OF MANCO AND MANCO GETS PRISON TIME FOR TAX EVASION

One of the two owners of Manco and Manco pizza in Ocean City has received a 15 month prison term for tax evasion. 57 year old Charles Bangle received there term before a federal judge for the charges. His wife, Mary Bangle, received three years probation and was fined $3,000. The infractions date back to 2011.
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