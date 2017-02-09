OVER 1,000 WITHOUT POWER IN DENNIS TOWNSHIP

Over 1,000 customers of Atlantic City Electric have no power in Dennis Township. The utility’s outage map shows an outage in northern Middle Township and parts of Dennis Township. There have been scattered outages throughout the day in the utility’s territory, largely caused by strong winds from the winter storm.
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