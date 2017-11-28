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OOPS! NEW JERSEY HAS TO RETURN $300 MILLION TO MEDICAID

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By on Local News, New Jersey

A financial problem for the State of New Jersey.  A federal audit published this week shows New Jersey claimed just over $300 million in unallowable costs to Medicaid for special education services.  The New Jersey Department of Human Services said the auditors were wrong and an appeal is coming.

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