OOPS! NEW JERSEY HAS TO RETURN $300 MILLION TO MEDICAID

A financial problem for the State of New Jersey. A federal audit published this week shows New Jersey claimed just over $300 million in unallowable costs to Medicaid for special education services. The New Jersey Department of Human Services said the auditors were wrong and an appeal is coming.
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