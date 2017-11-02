One man suffered serious injuries in connection with a two vehicle motor vehicle accident Thursday on Route 50 in Hamilton Township. Police say 58 year old Andrew Jepson suffered facial and other injuries as his pickup truck left the roadway, hitting mailboxes, trees, and a utility pole. The other driver was not injured.
Top News
- 987 THE COAST ELECTION NIGHT RESULTS
- CLOSING ARGUMENTS OFFERED IN MENENDEZ CORRUPTION TRIAL
- ONE SERIOUSLY INJURED IN TWO VEHICLE ACCIDENT ON ROUTE 50
- LOBIONDO IN SUPPORT OF PRESIDENT TRUMP’S TAX PLAN
- CAR IN VILLAS BURNS UP VIA MOLOTOV COCKTAIL, SUSPECT WANTED
- LOBIONDO WORKING TO REAUTHORIZE NATIONAL FLOOD INSURANCE PROGRAM
- FOUNDER OF CHARLES HARVEY FURNISHINGS, CAROL HARVEY, 74
- REPORT: GOVERNOR’S WIFE GETS TICKET FOR DISTRACTED DRIVING
- AVALON APPROVES SETTLEMENT AGREEMENT INVOLVING MARINA DISPUTE
- OSTRANDER RETIRES AS NORTH WILDWOOD FIRE AND HOUSING INSPECTOR
- NO INJURIES AS COAST GUARD HELPS TWO ABOARD BOAT NEAR CAPE MAY