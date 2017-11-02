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ONE SERIOUSLY INJURED IN TWO VEHICLE ACCIDENT ON ROUTE 50

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By on Hamilton Township, Local News

One man suffered serious injuries in connection with a two vehicle motor vehicle accident Thursday on Route 50 in Hamilton Township.  Police say 58 year old Andrew Jepson suffered facial and other injuries as his pickup truck left the roadway, hitting mailboxes, trees, and a utility pole.  The other driver was not injured.

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