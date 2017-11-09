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OCEAN CITY’S 34TH STREET BRIDGE TO CLOSE ON SUCCESSIVE NIGHTS

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By on Local News, Ocean City

Ocean City’s 34th Street Bridge will be closed for two consecutive nights next week.  City officials announced that the bridge will be closed late Tuesday night and again late Wednesday night in order to allow crews to pour concrete as part of a two year project to redeck the bridge.

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