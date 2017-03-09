The Ocean City Lady Red Raiders basketball team will compete for the Group III basketball championship this weekend. Ocean City knocked off Ewing, 58-57 on Thursday night in a semifinal game and now will play for the state title. Ocean City will play at the Pine Belt Arena in Toms River on Sunday for the title.
Top News
- 987 THE COAST ELECTION NIGHT RESULTS
- OCEAN CITY WINS GROUP III GIRLS BASKETBALL SEMIFINAL GAME
- TOURISM DOLLARS UP SIGNIFICANTLY AGAIN IN NEW JERSEY IN 2016
- BILL ADVANCES TO FUND TRANSPORTATION PROJECTS IN NJ
- GREAT SEASON ENDS, WILDWOOD BOWS OUT OF GROUP I TOURNAMENT
- BURNED CHICKEN: BOSTON MARKET CATCHES FIRE IN SOMERS POINT
- STRAUB RECEIVES HUGE SETBACK IN COURT OVER ATLANTIC CITY DEAL
- OPENED EARLY: TURNPIKE BRIDGE REPAIRS MADE, BRIDGE OPEN
- LOWER TOWNSHIP ANNOUNCES LOCATION OF TEMPORARY POLICE LOBBY
- DEM LEADERSHIP LOOKING TO EXPAND PAID FAMILY LEAVE BILL
- RADIOSHACK TO CLOSE MORE STORES ACROSS THE COUNTRY