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Thursday March 9th 2017 08:57 PM
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OCEAN CITY WINS GROUP III GIRLS BASKETBALL SEMIFINAL GAME

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The Ocean City Lady Red Raiders basketball team will compete for the Group III basketball championship this weekend.  Ocean City knocked off Ewing, 58-57 on Thursday night in a semifinal game and now will play for the state title. Ocean City will play at the Pine Belt Arena in Toms River on Sunday for the title.

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