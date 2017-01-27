Top News
98.7 The Coast
Friday January 27th 2017 03:24 PM
You are at:»»»OCEAN CITY POST OFFICE AT 46TH ST. TO GET RENOVATIONS
98.7 The Coast Local News

OCEAN CITY POST OFFICE AT 46TH ST. TO GET RENOVATIONS

0
By on Cape May County, Local News, Ocean City

The Ocean City Police Office at 46th St. will be closed for about a month beginning on Monday. All services and the ability to get P.O. Box mail will be available at the post office location at 859 Ocean Ave. in Ocean City. The 46th St. location will be closed to under renovations.

Related Posts

Leave A Reply


eight − = 4