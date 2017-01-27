OCEAN CITY POST OFFICE AT 46TH ST. TO GET RENOVATIONS

The Ocean City Police Office at 46th St. will be closed for about a month beginning on Monday. All services and the ability to get P.O. Box mail will be available at the post office location at 859 Ocean Ave. in Ocean City. The 46th St. location will be closed to under renovations.
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