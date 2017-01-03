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Tuesday January 3rd 2017 01:24 PM
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OCEAN CITY OFFERS EARLY BIRD DISCOUNT ON BEACH TAGS

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By on Cape May County, Local News

If you want a seasonal beach tag in Ocean City, its better to buy early than later. Seasonal beach tags are $20 until May 31, when prices will become $25 after June 1. Weekly ($10) and daily ($5) tags will be available for purchase during the season.

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