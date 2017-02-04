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Saturday February 4th 2017 07:43 AM
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OCEAN CITY NAMES MARK JAMIESON NEW BEACH PATROL CHIEF

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By on Local News, Ocean City

Mark Jamieson is the new chief of the Ocean City Beach Patrol.  Jamieson replaces Tom Mullineaux, who retired in November after a half century of service on the Beach Patrol.  Jamieson is 34 years old and has recently served as s senior lieutenant on the Patrol.  His salary will be $30,000.

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