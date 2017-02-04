OCEAN CITY NAMES MARK JAMIESON NEW BEACH PATROL CHIEF

Mark Jamieson is the new chief of the Ocean City Beach Patrol. Jamieson replaces Tom Mullineaux, who retired in November after a half century of service on the Beach Patrol. Jamieson is 34 years old and has recently served as s senior lieutenant on the Patrol. His salary will be $30,000.
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