OCEAN CITY COUNCIL INTRODUCES FIVE YEAR CAPITAL BUDGET PLAN

Ocean City’s council has introduced a new five year capital budget plan that totals $112 million. Council met on Thursday night and introduced the new budget. A new Public Safety Building project has been pushed to 2018 so the publican can offer input on the project, according to Mayor Jay Gillian.
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