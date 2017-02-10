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Friday February 10th 2017 07:50 PM
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OCEAN CITY COUNCIL INTRODUCES FIVE YEAR CAPITAL BUDGET PLAN

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By on Local News, Ocean City

Ocean City’s council has introduced a new five year capital budget plan that totals $112 million.   Council met on Thursday night and introduced the new budget.  A new Public Safety Building project has been pushed to 2018 so the publican can offer input on the project, according to Mayor Jay Gillian.

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