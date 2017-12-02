OCEAN CITY BOARDWALK, BEACH WORK CONTINUES IN DECEMBER

Ocean City’s boardwalk demolition will continue in December. Mayor Jay Gillian reports that the boards have been removed from 10th to 12th streets in advance of new pilings and a new boardwalk surface. The beach fill project currently underway and could wrap up by Christmas.
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