OCEAN CITY BEACHFILL PROJECT GETS UNDERWAY

A massive beach fill project in Ocean City is underway. City officials say the dredge “Texas” began pumping sand on the beaches Thursday night. Ocean City will get 1.3 million cubic yards of sand on its beaches from Seaspray Road to 13th Street.
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