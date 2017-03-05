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Sunday March 5th 2017 04:23 PM
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OCEAN CITY BANK ROBBER ADMITS TO MORE ROBBERIES

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By on Atlantic City, Local News, Ocean City

A Virginia man who admitted to robbing banks in Ocean City and Atlantic City has confessed to three additional bank robberies in Maryland.  Bruce Wayne Higgins, Jr. is charged with two counts of federal bank robbery in New Jersey, and will face three more charges in Maryland.  Higgins allegedly robbed a branch of TD Bank on East Ninth Street in Ocean City.

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