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NOW YOU HAVE TO BE 21 TO LEGALLY SMOKE IN New Jersey

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By on Local News, New Jersey

The legal age to purchase and use cigarettes in the Garden State has increased back to 21 years of age.  A new state law takes effect today that increases the smoking age to 21; it used to be 19.  The restriction applies to all tobacco products and electronic smoking devices.

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