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Wednesday February 1st 2017 10:25 AM
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NORTHFIELD ACCIDENT KNOCKED OUT SERVICE FOR 7 HOURS

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By on Atlantic County, Local News

An Ocean City man was driving a vehicle that crashing into a utility pole in Northfield. The Thursday accident took place at 1601 New Road. The road was closed for 7 hours while Atlantic City Electric, Verizon, and Comcast replaced the pole and restored service in that area. Craig Weisbecker was evaluated by medical personnel but declined medical treatment.

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