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NORTHBOUND PARKWAY LANE CLOSED FOR EMERGENCY REPAIRS

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By on Local News, New Jersey

If your travels take you well up the Garden State Parkway, be aware of an emergency lane closure.  Parkway officials announced Friday that emergency bridge repairs are needed northbound just above milepost 109.  A backhoe accidentally caused damage to the bridge and it must be repaired.

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