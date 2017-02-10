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Friday February 10th 2017 07:47 PM
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NORTH WILDWOOD TO KNOCK DOWN FORMER TRIANGLE RESTAURANT

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By on Local News, New Jersey

North Wildwood intends to knock down the old Triangle Restaurant that was damaged during Hurricane Sandy.  Council authorized a resolution this month that will put the demolition project out to bid.  The restaurant never reopened following the October, 2012 storm.

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