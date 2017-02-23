NORTH WILDWOOD INTRODUCES BUDGET WITH SMALL TAX HIKE

North Wildwood’s proposed municipal budget includes a very small tax increase. City Council met on Tuesday and introduced the new budget that includes a tax hike of less than one penny. The budget will raise just over $29 million and is expected to end the year with a larger surplus.
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