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Thursday February 23rd 2017 07:29 AM
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NORTH WILDWOOD INTRODUCES BUDGET WITH SMALL TAX HIKE

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By on Local News, North Wildwood

North Wildwood’s proposed municipal budget includes a very small tax increase.  City Council met on Tuesday and introduced the new budget that includes a tax hike of less than one penny.  The budget will raise just over $29 million and is expected to end the year with a larger surplus.

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