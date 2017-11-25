NORTH WILDWOOD TO HOST TREE LIGHTING FRIDAY NIGHT

North Wildwood will host its annual tree lighting event on Friday night, December 1st. The event will be held starting at 4:30pm, with the tree lighting at 5:00pm. Various refreshments will be offered to the public at the Hereford Inlet Lighthouse.
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