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NORTH WILDWOOD TO HOST TREE LIGHTING FRIDAY NIGHT

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By on Local News, North Wildwood

North Wildwood will host its annual tree lighting event on Friday night, December 1st.  The event will be held starting at 4:30pm, with the tree lighting at 5:00pm.  Various refreshments will be offered to the public at the Hereford Inlet Lighthouse.

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