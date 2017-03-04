NORTH WILDWOOD COUNCIL TO MEET TWICE THIS WEEK

North Wildwood’s city council will meet twice in the upcoming week. Council meets Tuesday afternoon and will establish sewer rates for 2017, and authorize the advertisement for a bid for a beach fill project. Council will meet in special session on Friday morning to award a contract for the 16th Avenue Park and various ADA improvements.
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