NORTH WILDWOOD COUNCIL TO DISCUSS FEES, SECOND AVENUE WORK

North Wildwood’s city council meets Tuesday to discuss amending various fees, including mercantile, special events, wastewater management, and solid waste/recycling. Council may also advertise for public bids on a project involving seawall and beach access at Second and Ocean Avenues.
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