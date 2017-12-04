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NORTH WILDWOOD COUNCIL TO DISCUSS FEES, SECOND AVENUE WORK

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By on Local News, North Wildwood

North Wildwood’s city council meets Tuesday to discuss amending various fees, including mercantile, special events, wastewater management, and solid waste/recycling.  Council may also advertise for public bids on a project involving seawall and beach access at Second and Ocean Avenues.

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