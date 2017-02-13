Top News
98.7 The Coast
Monday February 13th 2017 05:18 AM
You are at:»»NO WINNERS IN POWERBALL; JACKPOT WEDNESDAY AT $310 MILLION

NO WINNERS IN POWERBALL; JACKPOT WEDNESDAY AT $310 MILLION

0
By on Local News, New Jersey

For the 16th time, the Powerball jackpot has rolled over.  There were no winners in the Powerball on Saturday night which means Wednesday’s estimated top prize will be $310 million.

Related Posts

Leave A Reply


+ 6 = seven