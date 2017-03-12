NEW INSPIRA HOSPITAL APPROVED FOR OUR REGION

A new hospital has been approved for our region. Inspira Health Network has been approved to construct a 204 bed hospital next to Rowan University, just off Route 55 in Harrison Township. The new hospital will cost $326 million and will replace an existing hospital in Woodbury.
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