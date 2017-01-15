NEARLY $400K RAISED FOR SPECIAL OLYMPICS NJ DURING POLAR PLUNGE

Lots of money was raised in Wildwood this weekend for the Special Olympics New Jersey. The group reports that $390,000 was raised for their athletes during a polar plunge on Saturday. Over 1,100 jumped into the ocean in Wildwood in support. 987 The Coast had a live broadcast during the plunge at the Wildwoods Convention Center.
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