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98.7 The Coast
Sunday January 15th 2017 01:08 PM
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NEARLY $400K RAISED FOR SPECIAL OLYMPICS NJ DURING POLAR PLUNGE

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By on Cape May County, Local News, Wildwood

Lots of money was raised in Wildwood this weekend for the Special Olympics New Jersey. The group reports that $390,000 was raised for their athletes during a polar plunge on Saturday. Over 1,100 jumped into the ocean in Wildwood in support. 987 The Coast had a live broadcast during the plunge at the Wildwoods Convention Center.

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