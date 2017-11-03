MURPHY: YOU HAVE ONLY TWO HOURS TO VIEW MY TAX RETURNS

New Jersey democratic gubernatorial candidate Phil Murphy has given the media all of two hours to view his tax returns online. Murphy believes this provides “transparency and openness”; he made over $4 million last year.
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