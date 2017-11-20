MURPHY, DEMS PROMISE TO HIKE MINIMUM WAGE TO $15/HOUR

If democrats in Trenton have their way, the State’s minimum wage will increase to $15 an hour over the next few years. Governor-elect Phil Murphy also told reporters that he wants to increase taxes on wealthy residents to pay for his various initiatives, and calls the increase in the minimum wage a very high priority.
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