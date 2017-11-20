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MURPHY TO CALL FOR INCREASE IN MINIMUM WAGE

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By on Local News, New Jersey

New Jersey Governor-elect Phil Murphy will meet with democratic lawmakers today to call for a minimum wage increase in the Garden State.  During his campaign, Murphy called for a $15 an hour wage, but admitted it needed to be phased in over several years.

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