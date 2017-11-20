MURPHY TO CALL FOR INCREASE IN MINIMUM WAGE

New Jersey Governor-elect Phil Murphy will meet with democratic lawmakers today to call for a minimum wage increase in the Garden State. During his campaign, Murphy called for a $15 an hour wage, but admitted it needed to be phased in over several years.
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