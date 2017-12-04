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MILLVILLE POLICE INVESTIGATING WEEKEND SHOOTING

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By on Local News, Millville

Millville Police are investigating a shooting incident that occurred early Sunday morning.  Police report that a man was shot near the Oakview Apartments in the city shortly before 7:00am.  So far, no arrests have been made.

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