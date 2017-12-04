MILLVILLE POLICE INVESTIGATING WEEKEND SHOOTING

Millville Police are investigating a shooting incident that occurred early Sunday morning. Police report that a man was shot near the Oakview Apartments in the city shortly before 7:00am. So far, no arrests have been made.
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