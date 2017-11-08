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MILLVILLE MAN TO BE SENTENCED FOR FIRST DEGREE MURDER

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By on Local News, Millville

A 25 year old Millville man will be sentenced in January on first degree murder charges following his guilty plea earlier this week.  Justin Daughtry admitted that he killed 21 year old Sean Hill of Port Norris back in April, 2016.

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