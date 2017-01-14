New Jersey State Police say a 21 year old Millville man lost his life during a motor vehicle accident on Route 49 Friday night while trying to flee the cops. Devonte Brooks was wanted by police and he sped away from them, crashing his vehicle into a utility pole. The cause of the accident remains under investigation.
Top News
- 987 THE COAST ELECTION NIGHT RESULTS
- MILLVILLE MAN FLEES STATE POLICE, DIES IN TRAFFIC ACCIDENT
- AVALON TO RECEIVE MASSIVE WINTER BEACH FILL BEFORE SEASON
- LOWER TOWNSHIP MAY APPOINT NEW COUNCIL MEMBER WEDNESDAY
- NORTH WILDWOOD CITY COUNCIL TO MEET ON TUESDAY
- HS HOOPS: TECH, CATHOLIC GIRLS AMONG THOSE GETTING WINS
- REPORT: WILDWOOD MAYOR WANTS LARGE BULKHEAD, NOT DUNE
- FORMER ASSEMBLYMAN SCHROEDER TO BE SENTENCED TUESDAY
- SEARCH CONTINUES FOR SOUTH JERSEY FISHERMAN
- REPORT: BODY OF FORMER MARINE FOUND IN SOUTH JERSEY LAKE
- FUNERAL SERVICES SET FOR BILL MOREY, 87