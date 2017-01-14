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Saturday January 14th 2017 05:19 PM
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MILLVILLE MAN FLEES STATE POLICE, DIES IN TRAFFIC ACCIDENT

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By on Local News, Millville

New Jersey State Police say a 21 year old Millville man lost his life during a motor vehicle accident on Route 49 Friday night while trying to flee the cops.  Devonte Brooks was wanted by police and he sped away from them, crashing his vehicle into a utility pole. The cause of the accident remains under investigation.

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