MILLVILLE MAN CONVICTED OF MURDER IN 2014 SHOOTING

A 32 year old Millville man faces up to three decades behind bars now that he’s been convicted of first degree murder. Neri Sanchez was convicted on charges that he shot another man in the back of the head back in 2014. The shooting occurred at the Oak View Apartments in Millville.
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