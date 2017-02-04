MIDDLE TOWNSHIP TO ADDRESS VACANT PROPERTIES MONDAY NIGHT

Middle Township is prepared to address vacant properties during its meeting Monday night. The Township Committee will consider an ordinance that calls for the registration of vacant properties in Middle Township. The meeting begins at 6:00pm.
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