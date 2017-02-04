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Saturday February 4th 2017 07:57 AM
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MIDDLE TOWNSHIP TO ADDRESS VACANT PROPERTIES MONDAY NIGHT

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By on Local News, Middle Township

Middle Township is prepared to address vacant properties during its meeting Monday night.  The Township Committee will consider an ordinance that calls for the registration of vacant properties in Middle Township.  The meeting begins at 6:00pm.

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