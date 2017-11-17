MIDDLE TOWNSHIP TO HOLD BUSINESS RESOURCE WORKSHOP

Middle Township will host a free business resource funding and financing workshop on Tuesday, December 5th. Township officials say the workshop will be held at the municipal building and will include state and federal officials who specialize in small business development.
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