MIDDLE TOWNSHIP ECONOMIC DEVELOPMENT COUNCIL TO MEET NEXT MONTH

Middle Township officials have announced that the Township’s economic development council will meet again the day after election day, November 8th. Township residents are encouraged to attend the meeting to share ideas on what businesses should or could come to Middle Township.
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