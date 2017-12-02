MIDDLE TOWNSHIP EARNS SUSTAINABLE JERSEY CERTIFICATION

Middle Township has earned another certification in the Sustainable Jersey program. Township officials joined Mayor Mike Clark at a recent convention in Atlantic City to receive the official Bronze certification through the program.
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