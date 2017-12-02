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MIDDLE TOWNSHIP EARNS SUSTAINABLE JERSEY CERTIFICATION

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By on Local News, Middle Township

Middle Township has earned another certification in the Sustainable Jersey program.  Township officials joined Mayor Mike Clark at a recent convention in Atlantic City to receive the official Bronze certification through the program.

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