MIDDLE TOWNSHIP COMMITTEE TO REORGANIZE ON JANUARY 1

The Middle Township Committee will hold its reorganization meeting on New Year’s Day. During the meeting, republican Tim Donohue will be sworn in to another three-year term in office. During the meeting, official business will be conducted including the selection of the Mayor.
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