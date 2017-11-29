Top News
98.7 The Coast WCZT



You are at:»»MIDDLE TOWNSHIP COMMITTEE TO REORGANIZE ON JANUARY 1

MIDDLE TOWNSHIP COMMITTEE TO REORGANIZE ON JANUARY 1

0
By on Local News, Middle Township

The Middle Township Committee will hold its reorganization meeting on New Year’s Day.  During the meeting, republican Tim  Donohue will be sworn in to another three-year term in office.  During the meeting, official business will be conducted including the selection of the Mayor.

Related Posts

Leave A Reply