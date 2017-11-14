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MENENDEZ ATTORNEY: TIME TO DECLARE A MISTRIAL

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By on Local News, New Jersey

The attorney for United States Senator Robert Menendez is now asking a judge for a mistrial in his corruption case.  The jury left the courthouse without reaching a verdict on Tuesday and remains deadlocked.  The judge has sent the jury back to work to continue deliberations.

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