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Monday February 27th 2017 04:57 PM
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MAN WHO ROBBED MULTIPLE BANKS SENTENCED TO THREE YEARS

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By on Local News, New Jersey

A South Jersey man who robbed six banks two years ago will spend the next 37 months of his life behind bars.  Michael A. Fanelli of West Deptford was handed the prison term by United States District Judge Renee Bumb.  Fanelli robbed banks in West Deptford, Mullica Hill, Florence, and other locations.   No one was injured during any of the hold ups.

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