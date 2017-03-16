MAN WHO DROVE GETAWAY CAR AFTER MURDER FACES CHARGES

A man who drove the getaway car following a fatal shooting in Pleasantville last year has been indicted. 32 year old Robert L. Terrell collected a gunman following a fatal shooting last September in the city. Terrell now faces six charges, including murder, conspiracy, and weapons offenses. Bail has been set at $500,000.
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