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Thursday March 16th 2017 05:15 PM
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MAN WHO DROVE GETAWAY CAR AFTER MURDER FACES CHARGES

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By on Local News, Pleasantville

A man who drove the getaway car following a fatal shooting in Pleasantville last year has been indicted.  32 year old Robert L. Terrell collected a gunman following a fatal shooting last September in the city.  Terrell now faces six charges, including murder, conspiracy, and weapons offenses.  Bail has been set at $500,000.

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