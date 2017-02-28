MAN SHOT IN THE ARM DURING WEEKEND INCIDENT IN BRIDGETON

Another shooting in Bridgeton over the weekend, this time it was a masked gunman who shot at a group of men on Saturday night. City police say it happened on Fairview Avenue behind an apartment complex. One victim was struck in the arm; the gunman was with two others and they ran off after the shooting.
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