Top News
98.7 The Coast
Tuesday February 28th 2017 06:38 PM
You are at:»»»MAN SHOT IN THE ARM DURING WEEKEND INCIDENT IN BRIDGETON

MAN SHOT IN THE ARM DURING WEEKEND INCIDENT IN BRIDGETON

0
By on Bridgeton, Local News

Another shooting in Bridgeton over the weekend, this time it was a masked gunman who shot at a group of men on Saturday night.  City police say it happened on Fairview Avenue behind an apartment complex.  One victim was struck in the arm; the gunman was with two others and they ran off after the shooting.

Related Posts

Leave A Reply


7 − = zero