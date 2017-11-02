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MAN CHARGED AFTER ASSAULTING HIS GIRLFRIEND ALONG ROUTE 40

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By on Hamilton Township, Local News

A 24 year old Sicklerville man was arrested after he was spotted in a domestic assault against his girlfriend Thursday morning on Route 40 in Hamilton Township.  Police say Calvin Wiggins also assaulted a good samaritan who attempted to intervene in the fight.  The man whom Wiggins assaulted suffered critical injuries.  Wiggins is currently in custody.

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