MAN CHARGED AFTER ASSAULTING HIS GIRLFRIEND ALONG ROUTE 40

A 24 year old Sicklerville man was arrested after he was spotted in a domestic assault against his girlfriend Thursday morning on Route 40 in Hamilton Township. Police say Calvin Wiggins also assaulted a good samaritan who attempted to intervene in the fight. The man whom Wiggins assaulted suffered critical injuries. Wiggins is currently in custody.
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