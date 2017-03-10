MAJOR DREDGING PROJECT TO OCCUR IN BRIGANTINE

A major dredging project will be conducted for the first time between Brigantine and Long Beach Island. State officials announced that a dredging project for the Little Egg Inlet is needed because parts of the channels are no longer navigable. More than one million cubic yards of sand will be removed from the channel.
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