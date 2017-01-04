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Wednesday January 4th 2017 07:04 PM
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MACY’S TO CLOSE THREE NEW JERSEY STORES, HAMILTON MALL STORE SAFE

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By on Atlantic County, Local News

Macy’s is closing three department stores in New Jersey, but the Hamilton Mall location is safe, for now.  Macy’s announced that more than 60 stores will close following a weak holiday season, including those in Morristown, Vorhees, and Wayne.  Those three stores employ 256 people.

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