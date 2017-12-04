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LOWER TOWNSHIP ROTARY TO HOLD HOLIDAY PARADE SATURDAY NIGHT

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By on Local News, Lower Township

Saturday night is Rotary parade night in Lower Township.  Lower Township Police are advising motorists that they should avoid a section of Bayshore Road from Breakwater Road to Rosehill Parkway for approximately three hours, starting at 6:00pm.

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